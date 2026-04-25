16-я ракетка мира Карен Хачанов поделился впечатлениями от победы в третьем круге турнира ATP -1000 в Мадриде

Карен Хачанов globallookpress.com

«На самом деле матч у меня достаточно хорошо получился. А что сказать про соперника? Ну, как бы, важно, что мы ни разу не играли до этого, то есть тяжело было что-то ожидать. Мы посмотрели пару его матчей, чтобы примерно понимать картинку игры. И, в принципе, я рад, что сегодня удалось после таких, как я уже говорил, напряжённых недель, можно сказать таких стрессовых, удалось всё-таки выиграть, причём в принципе достаточно уверенно, так скажем», — цитирует Хачанова «Чемпионат».

В третьем круге соперником Хачанова станет победитель пары Мартин Дамм‑младший — Якуб Меншик.