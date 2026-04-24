Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде.

Итальянец в трех сетах обыграл француза Бенжамена Бонзи, занимающего 104-е место в рейтинге, со счетом 6:7, 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В ее рамках Синнер девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Бонзи четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований Синнер сыграет с датчанином Эльмером Меллером.