Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, успешно преодолела второй раунд грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде, Испания.

Людмила Самсонова globallookpress.com

В матче против индонезийской спортсменки Джаниче Чен, которая находится на 39-й строчке рейтинга, Самсонова одержала уверенную победу со счетом 6:2, 6:1. Игра длилась 1 час 8 минут.

За это время Людмила Самсонова допустила две двойные ошибки, выполнила один эйс и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми возможных. Ее соперница, Джаниче Чен, не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта, выполнила один эйс и также допустила одну двойную ошибку.

В следующем раунде Самсонова встретится с победительницей матча между Линдой Носковой из Чехии и Эмилиано Аранго из Колумбии.