19-я ракетка мира Диана Шнайдер прокомментировала свою победу в матче первого круга турнира WTA-1000 в Мадриде.

Диана Шнайдер globallookpress.com

«Мне кажется, сегодня главное было просто оставаться в игре, не быть слишком негативной, потому что в первом сете я действительно допустила много ошибок, а потом и она играла отлично — почти не ошибалась. А во втором сете я проигрывала 1:3, так что нужно было просто стараться оставаться в игре, думать о каждом розыгрыше. И постепенно я чувствовала себя все лучше и лучше, и в итоге начала ощущать себя лучше, и просто начала двигаться вперёд», — приводит слова Шнайдер «Чемпионат».

В следующем раунде турнира в Мадриде россиянка встретится с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.