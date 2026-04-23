Японская теннисистка Наоми Осака выиграла у Камилы Осорио из Колумбии во втором круге турнира в Мадриде (Испания).

Спортсменки провели на корте 1 час 20 минут и завершили встречу с результатом 6:2, 7:5 в пользу 15-й ракетки мира.

Осака пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Осорио ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Осака сыграет против Ангелины Калининой из Украины.