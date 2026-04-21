Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас ответил на вопрос о своем будущем.  У 22-летнего спортсмена уже есть семь выигранных ТБШ.  По словам Алькараса, он рассчитывает на долгую карьеру.

Карлос Алькарас

«Жизнь элитного спортсмена имеет свои плюсы и минусы, но самое ценное — возможность общаться с людьми и видеть мир.  Это то, что останется со мной навсегда и будет важно даже после завершения карьеры.  Мне еще есть что показать — свою лучшую версию я пока не продемонстрировал.

Я слишком молод, чтобы говорить, что достиг потолка.  У меня есть время, и мне еще многому нужно учиться и прибавлять во всем: и физически, и в игре, и ментально.  Лучшая версия Алькараса будет через несколько лет.

Я рассчитываю на долгую карьеру и сделаю для этого все возможное.  Я не хочу сам себе ставить ограничения, но, конечно, до 24 Шлемов Джоковича пока очень далеко», — цитирует испанца Gazzetta dello Sport.