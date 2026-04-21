Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас ответил на вопрос о своем будущем. У 22-летнего спортсмена уже есть семь выигранных ТБШ. По словам Алькараса, он рассчитывает на долгую карьеру.

«Жизнь элитного спортсмена имеет свои плюсы и минусы, но самое ценное — возможность общаться с людьми и видеть мир. Это то, что останется со мной навсегда и будет важно даже после завершения карьеры. Мне еще есть что показать — свою лучшую версию я пока не продемонстрировал.

Я слишком молод, чтобы говорить, что достиг потолка. У меня есть время, и мне еще многому нужно учиться и прибавлять во всем: и физически, и в игре, и ментально. Лучшая версия Алькараса будет через несколько лет.

Я рассчитываю на долгую карьеру и сделаю для этого все возможное. Я не хочу сам себе ставить ограничения, но, конечно, до 24 Шлемов Джоковича пока очень далеко», — цитирует испанца Gazzetta dello Sport.