Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала уверенную победу над болгаркой Викторией Томовой в полуфинале квалификации турнира в Мадриде. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 и продолжался всего 1 час 3 минуты.

Павлюченкова продемонстрировала высокую эффективность в игре, исполнив 5 эйсов и допустив 6 двойных ошибок. Она реализовала все 3 брейк-пойнта, которые ей предоставились. В то же время, Томова не смогла подать ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного из своих брейк-пойнтов.

В финале квалификации Павлюченкова встретится с победительницей дуэли между Юлией Стародубцевой из Украины и Лукрецией Стефанини из Италии.