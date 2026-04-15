42-я ракетка мира Фабиан Марожан вышел во второй круг турнира ATP-500 в Мюнхене.

Венгр в трех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 3:6, 7:6, 6:4.

Матч начался вчера, 14 апреля, но был доигран на следующий день. Марожану не удалось реализовать 12 заработанных брейк-пойнтов. Он также выполнил три подачи навылет и допустил две двойные ошибки. Циципас реализовал два брейк-пойнта из пяти, допустил четыре двойные ошибки и выполнил шесть эйсов. Сам поединок в сумме длился 2 часа 32 минуты.

Во втором круге турнира Марожан сыграет против Дениса Шаповалова из Канады.