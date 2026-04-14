Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас отметил, что он намерен вернуть себе лидерство в рейтинге ATP.

Ранее Алькарас в финале турнира в Монте-Карло проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

«Стать номером один в Барселоне — это дополнительная мотивация. Я вижу, что мне нужно выиграть здесь, чтобы вернуть его. Битва, которую я веду с Янником, очень красивая, но я сосредоточен и направлен на то, чтобы продолжать улучшаться.

Это облегчение — не встречаться с ним на каждом турнире, но он один из тех игроков, которые делают меня лучше, заставляют осознавать свои слабости и понимать, куда нужно направить фокус на каждой тренировке и каждом матче. Уверен, что на этой неделе я не буду скучать по нему», — цитирует Алькараса Marca.