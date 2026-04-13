Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на девятую позицию в обновлённом рейтинге WTA, опубликованном на официальном ресурсе организации.

В воскресенье Андреева завоевала титул на турнире категории WTA 500, который проходил в Линце (Австрия). В решающем матче первая сеяная обыграла Анастасию Потапову, выступающую за Австрию, в трёх сетах — 1:6, 6:4, 6:3.

Другие представительницы России сохранили свои позиции: Екатерина Александрова остаётся на 13-м месте, а Диана Шнайдер — на 19-м. Анна Калинская потеряла одну строчку и теперь располагается на 23-й позиции.

Лидером мирового рейтинга по-прежнему является Арина Соболенко из Беларуси. На втором месте находится Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, а третью строчку занимает американка Кори Гауфф.