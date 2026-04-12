Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался после поражения от Янника Синнера в финале турнира в Монте-Карло.

«Очевидно, я должен начать с Янника. То, что ты сейчас делаешь, впечатляюще. Я знаю, что ты стал вторым человеком, который выиграл "Солнечный дубль" и турнир в Монте-Карло. Это невероятно. Поздравляю тебя со всем.

Команда? Мы наслаждались каждым днем. Вы сделали все очень веселым. С вами я чувствую себя так, будто я дома. Спасибо за работу, которую вы проводите и за все, что вы сделали на этой неделе. В следующий раз мы точно будем лучше», — сказал Алькарас на корте после матча.

Синнер выиграл третий турнир подряд. После победы Синнера над Алькарасом, итальянец станет первой ракеткой мира.