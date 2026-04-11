Итальянец Янник Синнер ждёт непростого матча против немца Александра Зверева в полуфинале «тысячника» в Монте‑Карло.

«Я ожидаю, что он продемонстрирует агрессивную игру и будет отлично подавать. Его будет непросто превзойти. В рамках этого турнира главное для меня — сосредоточиться на собственной игре, независимо от завтрашнего матча, чтобы быть готовым к турнирам в Риме и Париже», — сказал итальянец на пресс‑конференции.

В прошлом круге Синнер одолел канадца Феликса Оже‑Альяссима со счётом 6:3, 6:4, а Зверев был сильнее бразильца Жоау Фонсеку (7:5, 6:7 (3:7), 6:3).

Полуфинал пройдёт 11 апреля в 14:30 (мск). Пока в личных встречах Синнер ведёт со счётом 8–4.