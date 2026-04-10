Представитель Монако Валантен Вашеро выиграл у Алекса де Минора из Австралии в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты и подошла к концу с результатом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу 23-й ракетки мира Вашеро.

Вашеро шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету де Минора три эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 17 заработанных.

За выход в финал «Мастерса» Вашеро сразится с испанцем Карлосом Алькарасом.