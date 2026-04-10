Немецкий теннисист Александр Зверев выиграл у Жоао Фонсеки из Бразилии в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:3 в пользу третьей ракетки мира.

Зверев допустил две двойные ошибки, выполнил три подачи навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Фонсека не реализовал один брейк-пойнт, выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки.

В полуфинале Зверев сыграет с сильнейшим в паре Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Янник Синнер (Италия).