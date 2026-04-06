Греческий теннисист Стефанос Циципас (48‑я ракетка мира) покидает «тысячник» в Монте‑Карло уже после первого круга.

Его обидчиком стал аргентинец Франсиско Серундоло (16), победивший со счётом 7:5, 6:4.

Их противостояние длилось 1 час 47 минут. За это время грек 3 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк‑пойнта из 7 заработанных. На счету Франсиско — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк‑пойнтов из 12.

Напомним, что Циципас выигрывал три раза «Мастерс» в Монте‑Карло в 2021, 2022 и 2024 годах. Серундоло дальше сыграет с победителем пары Даниэль Альтмайер (Германия) — Томаш Махач (Чехия).