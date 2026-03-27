Сразу три именитых теннисиста получили предложение от организаторов в виде уайлд‑кард на турнир серии «Мастерс» в Монако, сообщает сайт «тысячника».

Речь идёт о 40‑летнем швейцарце Стэне Вавринке, итальянце Маттео Берреттини и французе Гаэле Монфисе. Также приглашён соотечественник последнего — Моиз Куаме.

Известно, что для Вавринки этот сезон станет последним в карьере. В 2014 году Стэн забрал в Монако главный трофей.

В этом году «Мастерс» состоится 5–12 апреля. В 2025 году в Монако победил испанец Карлос Алькарас.