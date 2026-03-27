Одиозный австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, где продолжает черпать мотивацию для продолжения профессиональной карьеры.

«Сейчас я играю только ради болельщиков. У меня по‑прежнему очень много поклонников. Теперь я просто получаю удовольствие, выходя на корт ради них и устраивая зрелище. Вот, по сути, причина, по которой я продолжаю играть. Я перенёс четыре операции, три из них — за последние два года. Поэтому чувствую, что моё тело уже не такое крепкое, как раньше», — цитирует Кирьоса Punto de Break.

Сейчас 30‑летний Кирьос занимает 835‑е место в рейтинге ATP. На пике своей карьеры он был 13‑й ракеткой мира. Недавно австралиец получил уайлд‑кард на турнир серии ATP 250 в Штутгарте.