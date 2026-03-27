Американская теннисистка Кори Гауфф выиграла у Каролины Муховой из Чехии в полуфинале турнира в Майами (США).

Встреча продолжалась 1 час и 30 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу Гауфф.

Гауфф один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Муховой ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Гауфф в финале сыграет с сильнейшей в паре Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2).