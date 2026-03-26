Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал свою впечатляющую серию из 28 выигранных подряд сетов на «Мастерсах».

Итальянец вышел в четвертьфинал турнира в Майами, обыграв американца Алекса Михельсена со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Синнер отметил, что не придаёт большого значения подобной статистике, подчеркнув, что для него куда важнее итоговый результат матча, а не отдельные рекорды или серии.

«Некоторые статистические данные просто не имеют значения. Выигрывать сеты — это ни о чём. Важно выиграть матч. Всегда будут всплывать какие‑то рекорды из прошлого, но я стараюсь делать своё дело», — сказал Синнер на пресс-конференции в Майами.

За выход в полуфинал турнира итальянец сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.