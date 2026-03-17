Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Даниил Медведев

«Даня вернулся на свой уровень и играет очень хорошо.  Его игра в финале была цельная, правильная, наконец атаковал.  И в психологическом плане был хорош.  Если бы в финале был третий сет, Медведев добил бы соперника.  Был момент, когда Синнер "задохнулся" во втором сете.  На тай-брейке он просто удачно сыграл три-четыре сумасшедших розыгрыша.  Втяни Даня его в третий сет, в свои длинные розыгрыши — у него было бы преимущество», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин в решающей встрече уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:7, 6:7.