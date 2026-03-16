Итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на победу над Даниилом Медведевым в финале «Мастерса» в Индиан‑Уэллсе.  Синнер одолел оппонента в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Медведев показывает великолепный теннис.  Он уже выиграл несколько титулов в этом году, приехал сюда и показал хорошую игру.  Медведев играл великолепно, мне было тяжело принимать его подачу.  Теннис нуждается в нем, у него уникальный стиль игры.

Здорово, что он вернулся на свой прежний уровень.  Сейчас он сильно прибавил.  У Даниила два разных стиля игры: когда он подает и принимает.  С этим приходится считаться», — приводит слова Синнера пресс‑служба ATP.

Синнер впервые выиграл турнир в Индиан‑Уэллсе.  Медведев в рейтинге ATP вернулся в топ-10.