Итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на победу над Даниилом Медведевым в финале «Мастерса» в Индиан‑Уэллсе. Синнер одолел оппонента в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Медведев показывает великолепный теннис. Он уже выиграл несколько титулов в этом году, приехал сюда и показал хорошую игру. Медведев играл великолепно, мне было тяжело принимать его подачу. Теннис нуждается в нем, у него уникальный стиль игры.

Здорово, что он вернулся на свой прежний уровень. Сейчас он сильно прибавил. У Даниила два разных стиля игры: когда он подает и принимает. С этим приходится считаться», — приводит слова Синнера пресс‑служба ATP.

Синнер впервые выиграл турнир в Индиан‑Уэллсе. Медведев в рейтинге ATP вернулся в топ-10.