Российский теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-10 обновлённого рейтинга АТР, поднявшись на одну позицию.

Медведев ранее дошел до финала турнира в Индиан-Уэллсе, где уступил итальянцу Яннику Синнеру, и теперь занимает десятое место в мировом рейтинге.

Среди других российских игроков на 15-й позиции находится Карен Хачанов, а сразу за ним расположился Андрей Рублёв.

Лидером рейтинга остаётся испанец Карлос Алькарас. За ним следуют итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, немец Александр Зверев, ещё один итальянец Лоренцо Музетти, австралиец Алекс де Минор, американец Тэйлор Фриц и канадец Феликс Оже-Альяссим.