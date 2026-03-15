Знаменитый в прошлом теннисист Андрей Чесноков удивлён мощной игрой Даниила Медведева в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан‑Уэллсе против Карлоса Алькараса и считает, что это была лучшая игра россиянина за последние полтора года.

«Даня играл очень хорошо! За последние полтора года это был лучший матч Медведева. Он не сломался психологически. Хорошо подавал, стабильно. Были моменты, где можно было ошибиться, но он сыграл идеально — заслужил победу.

Алькарас давил темпом, но Карлос не успевал, задыхался. Молодец! Не ожидал, что Даня одолеет Карлоса. Медведев повзрослел, показал зрелый теннис. По сетке в первых двух матчах было видно, что он в хорошей форме. С такой игрой заслуживает вернуться в топ‑10», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Теперь в финале американского «тысячника» Медведев сразится со второй ракеткой мира Янником Синнером.