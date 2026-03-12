В четвертьфинале парного турнира на «Мастерсе» в американском Индиан‑Уэллсе россияне Карен Хачанов / Андрей Рублёв уступили Артуру Риндеркнешу (Франция) / Валантену Вашеро (Монако) со счётом 3:6, 4:6.

Карен Хачанов globallookpress.com

Игра длилась 1 час 9 минут. За это время Хачанов и Рублёв 3 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и не реализовали свой единственный брейк‑пойнт.

Их противники сделали 6 эйсов при одной двойной ошибке и использовали 2 брейк‑пойнта из 5 заработанных за матч.

Теперь в полуфинале «тысячника» Артур Риндеркнеш и Валантен Вашеро сыграют с дуэтом Юки Бхамбри (Индия) и Андре Горанссона (Швеция).