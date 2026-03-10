Россиянка Мирра Андреева и канадка Виктория Мбоко в тяжелейшей встрече во втором круге «тысячника» в Индиан‑Уэллсе в парном разряде сломили сопротивление пары Хейли Баптист (США) / Елена Остапенко (Латвия).

Мирра Андреева globallookpress.com

Их матч завершился со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 11:9. Андреева и Мбоко по ходу матча смогли отыграть два матчбола в третьем сете.

Соперницы были на корте 1 час 40 минут. Андреева и Мбоко 4 раза подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 5 из 8 брейк‑пойнтов. Их соперницы выполнили 4 эйса при двух двойных ошибках и использовали 7 брейк‑пойнтов из 13 заработанных за матч.

Дальше Мирра Андреева и Виктория Мбоко сыграют против Анны Данилиной (Казахстан) / Александры Крунич (Сербия).