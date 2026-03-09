Представитель Германии Александр Зверев прокомментировал победу над американцем Брэндоном Накасимой в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Зверев одолел оппонента со счетом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Александр Зверев globallookpress.com

«Я думаю, что сегодня это был совершенно другой матч по сравнению с нашими предыдущими встречами. Никогда не видел, чтобы он так подавал, как сегодня, так что ему нужно отдать должное. Считаю, что он сильно улучшился, и, конечно, я очень доволен победой.

По-прежнему думаю, что могу выступить здесь хорошо. Иногда мы любим неуважительно относиться к некоторым игрокам, но реальность в том, что Накасима — 28-й в мире, и сегодня он провёл фантастический матч. Он подавал так, как я никогда раньше не видел. Очень точно выполнял подачу. Практически все его эйсы шли на линию. Ему нужно отдать должное», — сказал Зверев на пресс-конференции.