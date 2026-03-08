Российский теннисист Карен Хачанов завершил борьбу на турнире в Индиан-Уэллсе уже после второго раунда, уступив бразильцу Жоау Фонсеке.

Карен Хачанов globallookpress.com

Встреча закончилась победой южноамериканского спортсмена со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 и продолжалась 2 часа 16 минут. Хачанов покинул соревнования, тогда как Фонсека обеспечил себе место в следующей стадии.

В третьем круге бразильский теннисист встретится с американцем Томми Полом, который ранее уверенно обыграл бельгийца Зизу Бергса — 6:1, 6:2.

В текущем рейтинге ATP Хачанов занимает 16-ю строчку, а Фонсека располагается на 35-й позиции.