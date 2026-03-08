В 2025 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл Джек Дрейпер.

На данный момент Алькарас занимает первую строчку в мировом рейтинге, а Димитров располагается на 42-й позиции.

Алькарас вышел в третий круг, где встретится с французом Артуром Риндеркнешем , обыгравшим аргентинца Хуана Мануэля Серундоло .

Первый номер мирового рейтинга АТР выиграл матч со счётом 6:2, 6:3 за 1 час 6 минут.

Испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно одержал победу над болгарином Григором Димитровым во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

