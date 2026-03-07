В настоящее время Калинская занимает 22-е место в мировом рейтинге WTA.

Калинская в следующем раунде сыграет против канадской теннисистки Виктории Мбоко , которая ранее одержала победу над австралийкой Кимберли Биррелл со счётом 6:4, 7:6.

Встреча завершилась победой российской спортсменки в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 48 минут.

Российская теннисистка Анна Калинская успешно вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором раунде соревнований она обыграла представительницу Турции Зейнеп Сенмез .

