Интернациональный дуэт в лице Дианы Шнайдер (Россия) и Линды Носковой (Чехия) не смог выйти во второй круг парного разряда на турнире серии WTA‑1000 в Индиан‑Уэллсе (США).

Диана Шнайдер globallookpress.com

Их обидчицами стали Ханьюй Го из Китая и Кристина Младенович из Франции, выигравшие со счётом 6:4, 4:6, 10:2.

Игра длилась чуть более полутора часов. За это время Шнайдер и Носкова ни разу не подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 13 брейк‑пойнтов.

Их соперницы выполнили один эйс при 5 двойных ошибках и использовали 5 брейк‑пойнтов из 7 заработанных за матч.