Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил нидерландцу Таллону Грикспору во втором круге турнира ATP-500 в Дубае.

Бублик (10-я ракетка мира) проиграл представителю Нидерландов (25-я ракетка мира) со счетом — 3:6, 6:7 (4:7). Игра продолжалась 1 час 21 минуту.

За весь матч Бублик сделал 12 эйсов и не реализовал ни одного брейк-поинта. Грикспор не допустил ни одной двойной ошибки при одном реализованном брейк-поинте.

В четвертьфинале турнира в Дубае Грикспор сыграет против победителя матча между Якубом Меншиком (Чехия) и Алексеем Попыриным (Австралия).