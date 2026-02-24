Австралиец Алекс де Минор не смог преодолеть стартовый барьер турнира в Акапулько. Шестая ракетка мира потерпел поражение от американца Патрика Кипсона в напряжённом трёхсетовом поединке — 1:6, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7).
Встреча длилась 2 часа 41 минуту. Де Минаур отметился 10 эйсами, совершил две двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт из одного возможного.
Кипсон, занимающий 103-ю позицию в мировом рейтинге, записал на свой счёт восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде представитель США сыграет против соотечественника — Брэндона Накашимы.