33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, за счет чего смог выйти в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дохе.

Стефанос Циципас globallookpress.com

«Очень много упорства. Очень высокая интенсивность. Сегодня я показал высокую стабильность. Просто готовность оставаться на корте и бороться за каждое очко. Я очень доволен тем, как моя игра сложилась ближе к концу матча, доволен своей подачей. Она принесла мне много очков, и я смог обрести большую уверенность и контроль, начиная розыгрыши с таких хороших подач», — сказал Циципас в интервью на корте после матча.

За право выйти в полуфинал турнира Циципас поспорит с россиянином Андреем Рублевым.