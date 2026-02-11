Циньвэнь сделала девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Рыбакина подала навылет шесть раз, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 7:5 в пользу третьей ракетки мира Рыбакиной.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла у китаянки Циньвэнь Чжэн в матче третьего круга турнира в Дохе (Катар).

1.92

Прогнозы•Сегодня 18:00 Мбоко — Рыбакина. Прогноз и ставка Рыбакина тоже не остановит Мбоко?

Теннис•08/02/2026 19:12 Неделя тенниса: Звонарева снова «гоняет» молодых, а Александрова вернулась в топ-10

Теннис•02/02/2026 12:57 «Больше энергии»: кратчайшая инструкция к чемпионству от тренера Рыбакиной

Теннис•31/01/2026 14:07 Соболенко — Рыбакина: онлайн, прямая трансляция матча Australian Open

Теннис•29/01/2026 15:10 Пегула — Рыбакина: онлайн, прямая трансляция матча Australian Open

Главные темы сейчас

Теннис•02/02/2026 17:38 Разум хочет, а тело — не может: как Джокович стал главным «королем драмы»

Теннис•01/02/2026 17:56 Ничего, кроме магии: карьерный «Шлем» Алькараса и вечный вызов Джоковича

Теннис•25/01/2026 17:32 Неделя тенниса: капитуляция Мирры и Медведева, стабильность Хачанова и прогресс Селехметьевой

Теннис•19/01/2026 15:39 Мрачное будущее тенниса: почему война за авторские права и жадность турниров отпугивают болельщиков

Теннис•17/01/2026 12:13 Алькарас без Ферреро, а Медведев снова среди фаворитов: главные интриги мужского Australian Open-2026

Выбор читателей

Футбол•05/02/2026 17:34 Роман Шишкин: С Карседо будут спрашивать за результат с первых же матчей «Спартака»

Футбол•04/02/2026 20:23 «Глупый мальчишка» и национальный герой: как Англия простила Дэвида Бекхэма

Футбол•03/02/2026 07:05 Ну и Дуран: почему скандалист за 77 млн евро переходит в «Зенит»

Милан-2026•06/02/2026 20:19 Фигурка на ОИ-2026: Чок и Бейтс обошли Сизерона и Бодри, Сакамото выиграла у Лью

Футбол•04/02/2026 10:00 Подоспевший Рейс: ЦСКА забирает центрдефа у лиссабонского «Спортинга»

Самое интересное

Футбол•31/12/2025 13:41 Победители и неудачники 2025-го: первый титул Кейна, нестареющие Месси и Роналду, проблемный Винисиус и умопомрачительный футбол сборных

Бои•31/12/2025 10:23 Второй пояс Махачева, возвращение Яна, уход Джонса — главные итоги UFC в 2025 году

Футбол•30/12/2025 17:23 АПЛ пожирает Европу: как «Челси» превратил «Страсбург» в свой полигон, и почему это ждет остальных

Бои•30/12/2025 14:59 2025 год в боксе: Победа Кроуфорда над «Канело», триумф Бивола, доминация Усика