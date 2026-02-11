Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла у китаянки Циньвэнь Чжэн в матче третьего круга турнира в Дохе (Катар).
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 7:5 в пользу третьей ракетки мира Рыбакиной.
Циньвэнь сделала девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Рыбакина подала навылет шесть раз, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти.
В четвертьфинале соперницей Рыбакиной станет обидчица Мирры Андреевой канадка Виктория Мбоко.