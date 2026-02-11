Сербский теннисист Новак Джокович, который является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» и занимает четвертое место в мировом рейтинге, не примет участия в турнире категории ATP-500, который состоится в Дохе (Катар) с 16 по 21 февраля.

Новак Джокович globallookpress.com

Титул действующего чемпиона турнира в Дохе принадлежит российскому теннисисту Андрею Рублеву. В прошлом году он выиграл финал, обыграв британца Джека Дрейпера.

На прошлой неделе Новак Джокович вместе с семьёй присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии и наблюдал за соревнованиями по фигурному катанию.