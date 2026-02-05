Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась ожиданиями от игры седьмой ракетки мира Мирры Андреевой в текущем сезоне.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Мне кажется, для неё сезон будет успешным, если она подтвердит и останется в десятке. Конечно, хотела бы видеть её в полуфинале одного из турниров "Большого шлема". Думаю, на "Ролан Гаррос" она может успешно сыграть. Мирре подходит грунт, она хорошо на нём играет. Ну и провести сезон без травм. Это полноценный сезон в туре. Хотелось бы, чтобы прошла его без травм», — цитирует Веснину «Чемпионат».

18-летняя россиянка дошла до 1/8 финала Australian Open, где потерпела поражение от украинки Элины Свитолиной.