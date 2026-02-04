Немецкий теннисист Александр Зверев заявил о том, что не сможет принять участие в турнире АТР-500 в Роттердаме из-за проблем с ногой.

Александр Зверев globallookpress.com

«Мне очень жаль, что приходится принимать такое решение. Именно на турнире в Роттердаме я получил шанс, когда был молодым игроком, поэтому всегда с удовольствием возвращаюсь сюда.

Но с учётом моей истории травм голеностопа я должен поставить восстановление на первое место. Не могу рисковать. Желаю всем в Роттердаме прекрасной недели», — приводит слова Зверева пресс-служба соревнований.

Напомним, что немецкий теннисист дошел до полуфинала на Australian Open — 2026.