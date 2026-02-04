Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в 1/4 финала турнира в Абу-Даби. Она во втором круге разгромила украинку Даяну Ястремскую — 6:3, 6:0.

Екатерина Александрова globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Александрова выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов.

Ястремская завершила встречу без подач навылет, с одной двойной ошибкой и одним реализованным брейком из пяти попыток.

В следующем раунде 31-летняя россиянка сыграет с победительницей противостояния между Александрой Соснович из Беларуси и Александрой Эалой, представляющей Филиппины.