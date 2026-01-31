Прошла жеребьевка представительного женского турнира серии WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Людмила Самсонова globallookpress.com

В основной сетки примут участие три россиянки: Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова.

В первом круге пятая сеяная Самсонова сыграет с американкой Софьей Кенин, а Павлюченкова также выйдет на корт против Маккартни Кесслер (США).

Александрова вступит в борьбу со второго круга, где сразится с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) и Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Также на турнире в Абу-Даби примут участие Белинда Бенчич (Швейцария), Клара Таусон (Дания), Елена Остапенко (Латвия), Эмма Наварро (США), Паула Бадоса (Испания) и Александра Эала (Филиппины).