Третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев прокомментировал свое раздражение медицинским тайм-аутом испанца Карлоса Алькараса из-за судорог. Это случилось в третьем сете полуфинала Australian Open 2026.

Александр Зверев globallookpress.com

«У него были судороги. Обычно нельзя брать медицинский перерыв из-за судорог. Но что я могу сделать? Это не мое решение. Мне это не понравилось, но это не моё решение.

Что я говорил по-немецки, когда Алькарас брал медицинский перерыв? Я просто сказал, что это полный бред. Не хочу сейчас об этом говорить. Я думаю, мы показали одну из лучших битв, которые когда-либо были в Австралии», — заявил Зверев на пресс-конференции.