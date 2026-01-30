Третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев прокомментировал свое раздражение медицинским тайм-аутом испанца Карлоса Алькараса из-за судорог.  Это случилось в третьем сете полуфинала Australian Open 2026.

Александр Зверев
Александр Зверев globallookpress.com

«У него были судороги.  Обычно нельзя брать медицинский перерыв из-за судорог.  Но что я могу сделать?  Это не мое решение.  Мне это не понравилось, но это не моё решение.

Что я говорил по-немецки, когда Алькарас брал медицинский перерыв?  Я просто сказал, что это полный бред.  Не хочу сейчас об этом говорить.  Я думаю, мы показали одну из лучших битв, которые когда-либо были в Австралии», — заявил Зверев на пресс-конференции.