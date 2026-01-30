Шестая ракетка мира Новак Джокович поделился эмоциями от выхода в финал Открытого чемпионата Австралии-2026.

Новак Джокович globallookpress.com

«Честно говоря, я сейчас не нахожу слов. О боже мой. Это кажется чем-то нереальным. Играли четыре часа. Вспоминаю, как в 2012 году я играл с Рафой в финале, который длился почти шесть часов. Уровень интенсивности и качества тенниса был чрезвычайно высок. Я знал, что это единственный способ выиграть у него сегодня. Он выиграл у меня последние пять матчей. У Янника был номер моего мобильного телефона, поэтому мне пришлось сменить его сегодня вечером (смеётся). Но шутки в сторону. Я поблагодарил его возле сетки за то, что он позволил мне хотя бы один раз выиграть за последние пару лет. Я испытываю к нему огромное уважение. Невероятный игрок, он доводит тебя до предела, что он и сделал сегодня вечером со мной. Так что он заслуживает бурных аплодисментов за свою игру», — сказал Джокович в интервью на корте.

В решающем матче турнира Джокович сыграет против первой ракетки мира Карлоса Алькараса из Испании.