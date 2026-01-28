Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер поделился эмоциями от победы в четвертьфинале Australian Open над Беном Шелтоном и рассказал, чего он ждет от игры полуфинале с Новаком Джоковичем.

Янник Синнер
Янник Синнер globallookpress.com

Серб уступал в своем матче Лоренцо Музетти по сетам со счетом 0-2, но прошел дальше из-за травмы соперника.

«Перед своим матчем я немного спал, нужно было сосредоточиться на себе.  Жаль Лоренцо — всегда тяжело играть против Новака в пятисетовом формате, особенно когда он на таком уровне.  Надеюсь, у Лоренцо ничего серьезного, потому что начинать сезон с травмы — это неприятно.  Следующий матч будет непростым.  Мы хорошо знаем друг друга, так что интересно посмотреть, как все сложится.  Посмотрим.

Когда делаешь такой шаг — выходишь в финал "Шлема", обыгрываешь Новака — это многое меняет.  Но нужно доказывать снова и снова.  Это одна из самых сложных задач в нашем спорте.  Рад видеть, что Новак все еще на таком уровне.  Всегда трудно играть против него на "Шлемах".  Посмотрим, что будет.

Мне в 24 года повезло иметь рядом такого человека — можно учиться каждый день.  Каждый матч с ним как новый урок.  То же самое с Карлосом и другими топами.  Я смотрю на это с позитивом.  Новак вдохновляет всех, особенно молодых

Лично я остался тем же человеком.  Живу день за днем, думаю только о каждом следующем сопернике.  Завтра выходной — постараемся продуктивно его использовать.  Может пойти хорошо, может плохо — это теннис.  Не хочу оказывать на себя лишнее давление.  Счастлив оказаться здесь — в еще одном полуфинале в Австралии.  Для меня это особенное место.  Надеюсь на отличный матч», — сказал Синнер на пресс-конференции после игры.