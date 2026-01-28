Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер поделился эмоциями от победы в четвертьфинале Australian Open над Беном Шелтоном и рассказал, чего он ждет от игры полуфинале с Новаком Джоковичем.

Янник Синнер globallookpress.com

Серб уступал в своем матче Лоренцо Музетти по сетам со счетом 0-2, но прошел дальше из-за травмы соперника.

«Перед своим матчем я немного спал, нужно было сосредоточиться на себе. Жаль Лоренцо — всегда тяжело играть против Новака в пятисетовом формате, особенно когда он на таком уровне. Надеюсь, у Лоренцо ничего серьезного, потому что начинать сезон с травмы — это неприятно. Следующий матч будет непростым. Мы хорошо знаем друг друга, так что интересно посмотреть, как все сложится. Посмотрим.

Когда делаешь такой шаг — выходишь в финал "Шлема", обыгрываешь Новака — это многое меняет. Но нужно доказывать снова и снова. Это одна из самых сложных задач в нашем спорте. Рад видеть, что Новак все еще на таком уровне. Всегда трудно играть против него на "Шлемах". Посмотрим, что будет.

Мне в 24 года повезло иметь рядом такого человека — можно учиться каждый день. Каждый матч с ним как новый урок. То же самое с Карлосом и другими топами. Я смотрю на это с позитивом. Новак вдохновляет всех, особенно молодых

Лично я остался тем же человеком. Живу день за днем, думаю только о каждом следующем сопернике. Завтра выходной — постараемся продуктивно его использовать. Может пойти хорошо, может плохо — это теннис. Не хочу оказывать на себя лишнее давление. Счастлив оказаться здесь — в еще одном полуфинале в Австралии. Для меня это особенное место. Надеюсь на отличный матч», — сказал Синнер на пресс-конференции после игры.