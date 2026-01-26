Завершился матч третьего круга женского парного разряда Australian Open — 2026. Российско-японский дуэт 41-летней Веры Звонарёвой и Эны Сибахары обыграл новозеландско-американскую пару Эрин Рутлифф / Эйжа Мухаммад в трёх сетах — 7:5, 3:6, 6:1.

Вера Звонарева globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. Звонарёва и Сибахара выполнили четыре подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре из девяти брейк-пойнтов.

Их соперницы отметились двумя эйсами, шести двойными ошибками и смогли использовать лишь два из 11 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Звонарёва и Сибахара встретятся с победительницами матча между парой Ханьюй Го (Китай) / Кристина Младенович (Франция) и австралийским дуэтом Кимберли Биррелл / Талия Гибсон.