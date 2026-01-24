Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над Терезой Валентовой из Чехии в третьем круге Australian Open.

Елена Рыбакина globallookpress.com

«Чувствую, что сейчас у меня ещё не самый лучший теннис. Надеюсь, смогу показывать его в каждом последующем матче. Постепенно пытаюсь над чем-то поработать. Надеюсь, что в матчах буду чувствовать себя увереннее. На данный момент уже многое получается», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В следующем круге Рыбакина сыграет против представительницы Бельгии Элизе Мертенс. Теннисистки поспорят за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.