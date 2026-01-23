Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче против канадки Виктории Мбоко в четвертом круге Australian Open.

Арина Соболенко
Арина Соболенко globallookpress.com

«На самом деле, никогда с ней не разговаривала, не имела возможности тренироваться вместе, просто видела её со стороны.  Я смотрела несколько её матчей, она отличный игрок, настоящий боец, играет очень агрессивно на этом турнире.  Для меня было бы очень трудно добиться такого успеха в таком возрасте, но теперь вижу этих молодых девушек и их достижения.  Они играют великолепно и очень зрелые, это потрясающе.  Кажется, они взрослеют гораздо быстрее, чем я.  Удивительно видеть, как они умны и как настроены.  У них отличная команда, здорово такое видеть», — отметила Соболенко на пресс-конференции.

Матч Соболенко и Мбоко состоится в воскресенье, 25 января.  Победитель встречи пробьется в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.