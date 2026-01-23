Десятая ракетка мира Александр Бублик вышел в четвертый круг Australian Open.

Александр Бублик globallookpress.com

Казахстанский теннисист обыграл в трех сетах аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 7:6, 7:6, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 37 минут. По ходу матча Бублик подал навылет 21 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Этчеверри сделал 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Бублик сыграет с шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.