Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, чемпионка Уимблдона 2022 года и пятая ракетка мира, успешно прошла в третий круг Australian Open 2026 года.

Елена Рыбакина globallookpress.com

В своем втором матче она одержала уверенную победу над французской теннисисткой Варварой Грачевой, которая занимает 77-е место в мировом рейтинге, со счетом 7:5, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Рыбакина продемонстрировала высокий уровень игры, выполнив пять эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки и реализовав пять из семи брейк-пойнтов. Грачёва также отметилась тремя эйсами, двумя двойными ошибками и двумя успешными брейк-пойнтами из семи.

Теперь Рыбакина готовится к следующему этапу турнира, где ей предстоит встретиться с чешской теннисисткой Терезой Валентовой за право выйти в 1/8 финала Australian Open.