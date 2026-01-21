Теперь Шнайдер предстоит встреча с украинкой Элиной Свитолиной (12).

Гибсон сделала 8 эйсов при 6 двойных ошибках и использовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

За матч россиянка 7 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

По ходу встречи, которая продолжалась 2 часа 15 минут, Шнайдер смогла отыграть три матчбола при счете 4:5 во втором сете.

Россиянка Диана Шнайдер (22-я ракетка мира) в напряженном матче второго круга на Открытом чемпионате Австралии смогла сломить сопротивление местной теннисистки Талии Гибсон (119) со счетом 3:6, 7:5, 6:4

