Россиянка Диана Шнайдер (22-я ракетка мира) в напряженном матче второго круга на Открытом чемпионате Австралии смогла сломить сопротивление местной теннисистки Талии Гибсон (119) со счетом 3:6, 7:5, 6:4
По ходу встречи, которая продолжалась 2 часа 15 минут, Шнайдер смогла отыграть три матчбола при счете 4:5 во втором сете.
За матч россиянка 7 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.
Гибсон сделала 8 эйсов при 6 двойных ошибках и использовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных.
Теперь Шнайдер предстоит встреча с украинкой Элиной Свитолиной (12).