В третьем круге турнира лучший теннисист мира сразится с лучшим в паре Майкл Чжэн (США) — Корентен Муте (Франция).

На счету немца 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и один брейк из семи заработанных.

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. За это время Алькарас сделал 11 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и смог реализовать 4 из 9 завоеванных брейк-поинтов.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас идет дальше на Открытом чемпионате Австралии, обыграв во втором круге турнира немца Янника Ханфманна (102) со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.

