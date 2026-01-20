На хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open 2026 в Мельбурне завершился матч первого круга мужского одиночного разряда.

Бен Шелтон globallookpress.com

Седьмая ракетка мира и восьмой посев турнира, американский теннисист Бен Шелтон, обыграл француза Уго Умбера, который занимает 33-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Встреча длилась 2 часа 40 минут. Шелтон подал навылет 15 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Умбер выполнил пять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и выиграл два брейк-пойнта из трех.

Во втором круге Australian Open Шелтон встретится с победителем матча между австралийцем Дэйном Суини (182-я ракетка мира) и французом Гаэлем Монфисом (110-е место в рейтинге).